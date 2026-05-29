Deschamps : «Nous voir déjà le 19 juillet, ça ne me plaît pas trop»

La Ligue des champions, c’est à Clairefontaine. Pour sa première conférence de presse de préparation à la Coupe du monde, Didier Deschamps est apparu tout sourire au centre d’entraînement des Bleus. Alors que 18 futurs mondialistes sont arrivés un par un ce vendredi matin, DD a confirmé la bonne ambiance du moment : « Le programme est chargé mais c’est la partie la plus agréable. Les joueurs ont le sourire, ils sont contents d’être là. » Et il a fait du DD. La Ligue des champions ? « La compétition majeure pour les joueurs. » La Coupe du monde ? « Un événement majeur, comme ça l’est à chaque fois. »

«Des prises de sang, j’en referai»

Deschamps et les Bleus ont douze jours de préparation avant le début du Mondial américain. Il souhaite donc « remettre les têtes et le physique dans ce qui nous attend. » Avant d’ajouter : « Je sais trop bien qu’avant de penser à tout là haut, il y a des étapes importantes. […] C’est une nouvelle page blanche. Elle est blanche aujourd’hui, il faut qu’on écrive. »

Le sélectionneur, qui entame sa dernière coupe du monde, reste toutefois prudent : « nous voir déjà le 19 juillet, ça ne me plaît pas trop. Sinon, on a qu’à arriver le 16 juillet au soir. » Il en a aussi marre qu’on lui dise que c’est sa dernière sortie avec les Bleus : « des prises de sang ,j’en referai. »

Maxence Lacroix et Jean-Philippe Mateta doivent rejoindre leurs futurs coéquipiers ce samedi. Les joueurs du PSG et d’Arsenal arriveront mardi matin à Clairefontaine. Les Bleus joueront ensuite des matchs contre la Côte d’Ivoire (jeudi 4 juin) et l’Irlande du Nord (lundi 8 juin). L’ancien joueur a annoncé une « répartition des temps des jeu » pour ces répétitions. « J’entends d’autres dire que l’équipe de France a deux équipes. Il y en aura qu’une qui jouera, » a-t-il averti, avant d’insister : « La notion d’unité et de force collective, c’est quelque chose qui est indispensable. »

C que du bonheur !

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