Platini se met à la place de Mbappé : « C’est difficile de prendre position »

Belle pioche. Invité de RTL au matin de la veille de la finale de Ligue des champions, Michel Platini a donné ses conseils aux Bleus et raconté un peu sa vie. Pêle-mêle : pour lui, l’équipe de France est la favorite du Mondial, la probable arrivée de Zinédine Zidane à la tête des Bleus est une bonne chose et un retour dans le football n’est pas à exclure s’il a des « opportunités ».

L’ancien joueur de 70 ans a également commenté la saison de Mbappé. « Kylian fait complètement son boulot, a commencé par affirmer Platoche, avant de décrire sa transformation en buteur. On est très durs avec Kylian Mbappé, mais on est plus durs sur ses prises de position en dehors du terrain que sur le terrain. »

L’ancien capitaine des Bleus fait référence à la récente prise de position de l’actuel capitaine des Bleus, qui a affirmé son opposition au Rassemblement national début mai. L’offensif est apparu plus nuancé : pour lui, le Kyk’s a raison de prendre position « quand il n’est pas avec le brassard ou avec le maillot de l’équipe de France. Mais avec le brassard, tu joues pour tous les Français. Donc c’est difficile de prendre position. »

Critiques contre Kylian Mbappé : "On est très durs avec lui" Michel Platini face à @ThomasSotto dans #RTLMatin pic.twitter.com/kvbXOC1330 — RTL France (@RTLFrance) May 29, 2026

La bonne position, c’est attaquant de pointe ?

Un petit nouveau au rassemblement de l’équipe de France