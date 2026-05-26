Pierre Sage donne son onze idéal des Bleus pour le Mondial

Il fallait forcément un ancien Lyonnais. Invité de RMC lundi soir pour participer à L’After Foot, Pierre Sage a livré le onze qu’il alignerait s’il enfilait la tunique bleue de Didier Deschamps pour le Mondial. Le technicien lensois a indiqué qu’il faudrait s’appuyer sur la force offensive des Bleus, « un système avec quatre joueurs offensifs, sûrement un 4-2-3-1 ». Ancien de la maison lyonnaise, Pierre Sage a reconnu qu’il ferait jouer son ex-poulain, Rayan Cherki, au poste de numéro 10, derrière le Ballon d’or Ousmane Dembélé. Sur les côtés : « Mbappé à gauche, Olise à droite. »

👀 @walidacherchour : "Quel serait ton 11 en tant que sélectionneur de l'EDF pour cette Coupe du monde ?" 🗣️ Pierre Sage : "Il faudrait un 4-2-3-1 avec Cherki derrière l'attaquant, Dembélé en pointe, Mbappé à gauche, Olise à droite..." pic.twitter.com/t3WT5BNELZ — After Foot RMC (@AfterRMC) May 25, 2026

De l’homogénéité pour le reste

Pour le reste de l’équipe, le récent vainqueur de la Coupe de France ne s’est pas vraiment mouillé. Il a reconnu qu’il y avait beaucoup de combinaisons possibles au milieu et le besoin d’avoir un latéral gauche « capable de prendre l’espace pour que Mbappé vienne à l’intérieur ».

Enfin, Koundé animerait le couloir droit tandis que Mike Maignan garderait la cage, au désespoir de son petit protégé lensois Robin Risser. Pour les défenseurs centraux, Upamecano et Konaté ont sa préférence, mais Saliba n’est pas loin derrière.

Plutôt Sage ou Zidane pour l’après-Deschamps ?

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