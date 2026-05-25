Paderborn renverse Wolfsburg en barrages et monte en Bundesliga

Paderborn 2-1 Wolfsburg

Buts : Bilbija (38e) et Curda (100e) pour Paderborn // Pecjinovic (3e) pour Wolfsburg

Un tremblement de terre. Quatre jours après le 0-0 du match aller à Wolfsburg, le club de deuxième division allemande Paderborn est allé chercher sa promotion en Bundesliga, six ans après sa descente, en s’imposant 2-1 sur sa pelouse lundi soir. C’est une première depuis 2019 : depuis l’Union Berlin, aucun club de Bundesliga 2 n’était parvenu à battre le pensionnaire de première division en barrages. Seizième du championnat, Wolfsburg est lui relégué après 29 ans dans l’élite allemande.

Un carton rouge précoce

Tout avait pourtant très bien commencé pour le pensionnaire de première division, qui a ouvert le score au bout de la troisième minute de jeu grâce à Dzenan Pejčinović (3e) mais le carton rouge de Joakim Mæhle à la 14e minute (deux cartons en trois minutes) a relancé les cartes… et Paderborn.

À la suite d’une longue touche, Filip Bilbija a mis la tête pour égaliser en fin de première période (38e) avant que Paderborn ne renverse le match en prolongation. Trouvé tout seul au second poteau, Laurin Curda a repris le ballon sans contrôle pour le loger dans le petit filet opposé (100e) et libérer le public. Wolfsburg s’est procuré deux dernières énormes occasions à la 120e minute avec un arrêt à bout portant suivie d’une tête cadrée sur le corner. En vain.

La Ligue des champions semble très loin.

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