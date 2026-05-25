La Colombie dévoile sa liste pour la Coupe du monde 2026

Une nouvelle liste est tombée ce lundi. Après l’Espagne en début d’après-midi, au tour de la Colombie de dévoiler le nom des 26 joueurs sélectionnés pour s’envoler en Amérique du Nord pour la Coupe du monde, qui débute dans 17 jours.

Parmi les stars et cadres de l’effectif, le gardien David Ospina (37 ans) et l’attaquant de 34 ans James Rodriguez feront bien sûr le voyage. En attaque, l’ancien joueur (éphémère) de l’Olympique de Marseille Luis Suárez et le Munichois Luis Diaz sont eux aussi sélectionnés par Néstor Lorenzo.

Un gros morceau en poules

Relégué en Ligue 2 avec le FC Nantes, le défenseur Deiver Machado pourra se consoler avec cette nouvelle convocation internationale, aux côtés des pensionnaires de championnats européens Daniel Muñoz (Crystal Palace) et Yerry Mina (Calgiari).

Les Cafeteros débuteront leur Mondial face à l’Ouzbékistan le 18 juin dans le groupe K, avant de défier la République démocratique du Congo le 24 puis un énorme morceau : le Portugal de Bruno Fernandes, Joao Neves et Ronaldo le 28.

On est prêts pour revoir des volées de James.

James Rodríguez met fin aux rumeurs de retraite