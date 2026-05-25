Amiens a déjà recruté cinq joueurs

Mieux vaut s’y prendre à l’avance, comme on dit. Relégué en Ligue 3 après une saison catastrophique, l’Amiens SC ne compte pas faire de vieux os en troisième division. La saison à peine terminée, le club picard a déjà enregistré cinq nouvelles recrues. Ce lundi, il a officialisé l’arrivée de Côme Fromager, qui, en plus d’avoir d’ores et déjà le nom le plus drôle du championnat, est fort d’une belle expérience en N2, avec Lyon-La Duchère, le GOAL FC et réserve du FC Lorient.

🎥👋 Une nouvelle carte vient compléter l'effectif. Bienvenue à Côme Fromager, jusqu'en 2028 ! ⚪⚫ pic.twitter.com/w6npzwCkdc — Amiens SC (@AmiensSC) May 25, 2026

Avant lui, Zourab Sopromadze (Avranches), Alvin Doucet (Andrézieux-Bouthéon) et Ely Julien (Dinan-Léhon) sont arrivés à Amiens en provenance de quatrième division. Cazim Suljić, lui, est le seul joueur à venir de Ligue 2, après avoir été mis au placard par Nancy en deuxième partie de saison dernière.

Encore six recrues et ça fera un beau onze de départ. On passera ensuite aux remplaçants.

Le match entre Amiens et Montpellier interrompu