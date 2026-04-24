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Le match entre Amiens et Montpellier interrompu

LB
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Le match entre Amiens et Montpellier interrompu

La colère gronde. Alors qu’il restait encore une dizaine de minutes à jouer au stade de la Licorne entre Amiens et Montpellier, la rencontre a été interrompue pendant plus de trente minutes après des jets de fumigènes de la part des supporters locaux.

Le National se rapproche pour Amiens

Mené par Montpellier depuis la 18e minute et l’ouverture du score d’Axel Gueguin, Amiens voit la relégation se rapprochait match après match. Lanterne rouge, à six points de Nancy première équipe non-relégable, Amiens est plus que jamais au bord du précipice. Les supporters amiénois ont donc fait part de leur colère en jetant des fumigènes sur la pelouse. Les joueurs ont fini par retourner aux vestiaires avant de revenir sur la pelouse plus d’une demi-heure après.

Les sanctions risquent d’être exemplaires.

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LB

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