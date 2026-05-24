Changement de destination pour l’Iran

À chaque problème sa solution. À moins de trois semaines du début de la Coupe du monde, l’Iran a en partie solutionné ses problèmes de visas d’entrée aux États-Unis. Alors que la Team Melli devait séjourner à Tucson dans l’Arizona tout au long de son aventure, ce sera finalement Tijuana au Mexique qui accueillera Amir Ghalenoei et ses protégés.

Un déménagement aussi bien politique que logistique

Un déménagement avant tout logistique selon Mehdi Taj, président de la Fédération iranienne : « Le trajet pour nos deux matchs à Los Angeles ne prend que 55 minutes en avion, ce qui est très court comparé à Tucson. […] C’est un avantage considérable. Pour effectuer ces déplacements, nous rencontrons des problèmes de visas, concernant notamment le nombre de visas disponibles. Ce problème sera bientôt résolu, car l’équipe entrera au Mexique. Nous pourrions peut-être prendre un vol privé avec Iran Air. » L’Iran disputera en effet ses deux premières rencontres de poule dans la cité des Anges face à la Nouvelle-Zélande le 15 juin, puis contre la Belgique le 21 juin. La dernière rencontre des Lions de Perse se jouera à Seattle face à l’Égypte le 26 juin.

Une solution également administrative face à l’incertitude qui entoure l’arrivée de la délégation iranienne sur le sol américain, notamment pour la délivrance des visas pour l’ensemble des joueurs et du personnel depuis l’offensive américano-israélienne lancée fin février contre le régime iranien.

Tout est bien qui commence bien.

L’Iran devra se passer d’un cadre au Mondial