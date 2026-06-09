Un accord financier entre Lens et Crystal Palace pour Pierre Sage

Pierre Sage c’est fini, faites place à Stone Wise. Sur le départ après une seule saison et un sacre historique en Coupe de France, Pierre Sage devrait bel et bien quitter le Racing Club de Lens. RMC Sport a annoncé ce mardi un accord à hauteur de 5 millions d’euros (dont 2 millions de bonus) entre le club artésien et Crystal Palace, qui s’apprêterait à racheter les deux dernières années de contrat du technicien de 47 ans.

🔴 𝐀𝐜𝐜𝐨𝐫𝐝 𝐝𝐞 𝐩𝐫𝐢𝐧𝐜𝐢𝐩𝐞 𝐞𝐧𝐭𝐫𝐞 𝐂𝐫𝐲𝐬𝐭𝐚𝐥 𝐏𝐚𝐥𝐚𝐜𝐞 𝐞𝐭 𝐏𝐢𝐞𝐫𝐫𝐞 𝐒𝐚𝐠𝐞. Pierre Sage va entraîner en Premier League la saison prochaine. Le technicien, qui va quitter le RC Lens, a trouvé un accord de principe avec Crystal Palace pour un contrat… pic.twitter.com/kn95HjUIV1 — RMC Sport (@RMCsport) June 9, 2026

From Lens to London

Dans la foulée de la première victoire de l’histoire des Sang et Or en Coupe de France, celui qui a appris le foot au CS Belley dans l’Ain avait jeté un grand froid sur son avenir à l’occasion d’une tournée médiatique. Chez les Eagles, l’ancien coach de l’OL devrait parapher un bail de trois ans, jusqu’en juin 2029.

De l’autre côté de la Manche, il aura la lourde de tâche de remplacer Oliver Glasner, qui vient de quitter le club londonien après avoir glané trois trophées majeurs en l’espace d’un an (la Cup, le Community Shield et la Ligue Conférence). Du côté de Selhurst Park, Sage disputerait la Ligue Europa et retrouverait deux internationaux français, Maxence Lacroix et Jean-Philippe Mateta, qui vont disputer le Mondial avec les Bleus.

Il va devoir délaisser le jogging pour le costume trois pièces.

Pierre Sage en Premier League : un drôle de signal