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  • Crystal Palace-Rayo Vallecano (1-0)

Mateta et Crystal Palace remportent leur première coupe d'Europe

UL
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Mateta et Crystal Palace remportent leur première coupe d'Europe

Il fallait bien un but de renard dans les six mètres d'un type au maillot dans le short pour débloquer la finale de Ligue Conférence. Jean-Philippe Mateta permet à Crystal Palace de remporter une coupe d'Europe contre un attachant Rayo Vallecano (1-0). Et d'offrir une magnifique dernière à son coach Oliver Glasner, sur le départ.

Crystal Palace 1-0 Rayo Vallecano

But : Mateta (51e) pour les Eagles

Et soudain, il surgit. Un ballon qui ricoche, un geste pas terminé, un but de raccroc à la retombée d’une jolie frappe d’Adam Wharton mal repoussée. La conclusion est moins belle que l’histoire du type : un grand attaquant un peu maladroit, un gars né en région parisienne, passé par Châteauroux, Le Havre et Lyon. Personne ou presque n’aurait parié, dix ans plus tard, qu’il allait offrir la première coupe d’Europe de l’histoire de Crystal Palace, un club aussi laborieux que lui. Un an après avoir remporté la Cup face à Manchester City, les Eagles vivent la plus belle période de leur histoire. Ils remportent la Ligue Conférence contre le Rayo Vallecano, qu’on a bien envie de revoir (1-0).

Finale attachante

Ce Crystal Palace – Rayo Vallecano, disputé à Leipzig, est l’histoire de deux novices des finales de coupes d’Europe. Devant 39 176 spectateurs venus admirer une finale qu’ils ne revivront peut-être jamais dans leur vie, banlieusards de Londres et banlieusards de Madrid ont vite fait oublier qu’ils avaient démarré leur saison européenne le 21 août, en barrages contre des Norvégiens et des Biélorusses. Yeremy Pino et son coéquipier Adam Wharton ont fait parler leurs jambes en début de match. Alemão, bourreau des Strasbourgeois, leur a répondu, comme Unai López plus tard. Cette finale est tendue.

Les coéquipiers du néo-international Maxence Lacroix sont plus entreprenants en seconde période et le miracle surgit de la jambe gauche de Jean-Philippe Mateta. L’attaquant au maillot dans le short passe devant les défenseurs franjirrojos pour marquer du mollet. Avant de jouer les trouble-fêtes aux States, JPM envoie Oliver Glasner au paradis (1-0, 51e). Même si Daichi Kamada a touché deux fois les montants sur un coup franc (56e), l’entraîneur allemand remporte son troisième titre en deux saisons avec les Anglais, qui succèdent à Chelsea au palmarès de la C4.

Crystal Palace (3-4-3) : Henderson (cap.) – Riad, Lacroix, Canvot – Muñoz, Wharton, Kamada, Mitchell – Sarr, Mateta (Larsen, 76e), Pino (Guessand, 80e). Entraîneur : Oliver Glasner.

Rayo Vallecano (4-2-3-1) : Batalla – Rațiu, Lejeune, Ciss, Chavarria – López (Diaz, 63e), Valentín (cap.) (Mendy, 63e) – De Frutos (Camello, 69e), Palazón (Akhomach, 77e), García (Espino, 69e) – Alemão. Entraîneur : Iñigo Pérez.

Revivez Crystal Palace - Rayo Vallecano (1-0)

UL

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