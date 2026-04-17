Le Rayo Vallecano rejoint Strasbourg, Crystal Palace perd mais se qualifie pour les demies

Gloire aux vaincus. Tandis que Strasbourg éparpillait Mayence au terme d’un match d’ores et déjà historique (4-0), le Rayo Vallecano, largement vainqueur du quart de finale aller de Ligue Conférence contre l’AEK Athènes (3-0), a eu très chaud ce jeudi soir. Le club espagnol s’est rapidement fait surprendre par une belle volée de Zini, sur une très longue touche de Stavros Pilios (1-0, 13ᵉ). Le début de rencontre des Iñigo Pérez est cauchemardesque, au point que Razvan Marin profite d’un penalty pour ramener les Grecs à une longueur du Rayo (2-0, 36ᵉ).

La remontada prend forme quand Zini, toujours lui, claque le troisième but d’une très belle tête (3-0, 51ᵉ) mais le capitaine Isi Palazon en a décidé autrement. Le 6 hérite d’un ballon pleine axe et vient fusiller Thomas Strakosha d’une frappe puissante du gauche (3-1, 60ᵉ). Le score en restera là, le Rayo Vallecano tentera de décrocher une place pour la finale de la C4 face à Strasbourg.

Le dernier carré de la Ligue Conférence ✨ Strasbourg devra écarter le Rayo pour filer à Leipzig et rejoindre Shakhtar ou Crystal Palace 💥#UECL pic.twitter.com/DvW1H8TUUF — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) April 16, 2026

Palace a tremblé

C’est avec un pied déjà en demi-finales de Ligue Conférence que Crystal Palace s’est déplacé ce jeudi à Florence. Si tout a parfaitement débuté pour Jean-Philippe Mateta et sa clique, avec une ouverture précoce d’Ismaila Sarr, trouvé par Daniel Munoz (0-1, 17ᵉ), les Eagles ont vu Albert Gudmundsson prendre parfaitement à contrepied Dean Henderson pour relancer l’espoir (1-1, 30ᵉ ). Au retour des vestiaires, Cher Ndour, touché au début de l’action, a lâché un missile aux 25 mètres pour permettre à la Viola de prendre les devants (2-1, 53ᵉ), mais cela ne suffira pas. Palace s’incline mais se hisse en demi-finales de Ligue Conférence et retrouvera le Shakhtar Donetsk, qui a fait le dos rond face à l’AZ Alkmaar (2-2).

Plus que deux marches avant le nirvana.

AZ Alkmaar 2-2 Shakhtar Donetsk (Q)

AEK Athènes 3-1 Rayo Vallecano (Q)

Fiorentina 2-1 Crystal Palace (Q)

(Q) Strasbourg 4-0 Mayence

Une autre mauvaise nouvelle pour les Bleus ?