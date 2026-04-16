Le Shakhtar dans le dernier carré de la Ligue Conférence

Alkmaar 2-2 Shakhtar

Buts : Jensen (73ᵉ) et Sin (80e) pour l’AZ // Alisson (58ᵉ) et Meirelles (83ᵉ) pour Donetsk

Presque sans trembler. Après un match aller facilement maîtrisé (3-0), le Shakhtar a tenu bon face à l’AZ Alkmaar ce jeudi en quarts de finale retour de la Ligue Conférence (2-2). Si le premier acte a accouché d’une pluie de cartons jaunes (5) mais d’aucun but, le second acte a été bien plus animé. Habités par une cause bien plus grande, les Ukrainiens accentuent encore leur avance au retour des vestiaires par l’intermédiaire d’Alisson, parfaitement trouvé par son compatriote Kaua Elias, deux des douze Brésiliens de l’effectif (0-1, 58ᵉ). Mais les Néerlandais et Isak Jensen ne comptent pas en rester là.

À la baguette d’un coup franc dans le petit arc de cercle juste devant la surface de réparation, le Danois tente sa chance directement et voit sa tentative toucher le poteau de Dmytro Riznyl avant de rentrer (1-1, 73ᵉ). Les joueurs de l’AZ poussent et se voient Matej Sin permet aux siens de prendre les commandes de la partie grâce à une superbe demi-volée (2-1, 80ᵉ) mais Lucas Meirelles gâche la fête suite à une contre-attaque express menée par Lucas Ferreira (2-2, 83e). Avec ce nul, les Ukrainiens se hissent en demi-finales, où ils affronteront le vainqueur du duel Crystal Palace-Fiorentina, et peuvent toujours croire en un second titre européen après celui de la Coupe de l’UEFA en 2009 et

Juste, imaginez.