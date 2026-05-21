N’Golo Kanté célèbre un nouveau titre

Voilà un trophée de plus pour N’Golo Kanté. Le milieu de terrain de l’équipe de France s’est rendu en Belgique ce mercredi pour célébrer le titre de Virton, le club qu’il a racheté en 2023.

La formation wallonne a remporté le championnat de D1 FFA, le troisième échelon du football belge, et évoluera ainsi en Challenger Pro League (deuxième division) la saison prochaine. Le joueur de Fenerbahçe a pris la parole à l’occasion de la « fête des champions », mettant à l’honneur l’équipe première ainsi que les 200 joueurs de l’académie du club.

« Un grand sentiment de fierté »

« Voir le club, le projet dans sa globalité, c’est beau. On a commencé le foot avec cette joie, cette passion, et voir la jeunesse qui est aujourd’hui au club, c’est un grand sentiment de fierté », a déclaré Kanté, selon des propos rapportés par Walfoot.

Il s’agissait de sa première apparition publique au sein du club depuis son entrée en tant qu’actionnaire. « On espère continuer à grandir, s’installer dans le monde professionnel et voir ce qu’on peut produire et accomplir à ce niveau », a ajouté le champion du monde 2018.

Toujours aussi bon dans le dépassement de fonction, N’Golo.

N’Golo Kanté régale les joueurs de son club en Belgique