N’Golo Kanté régale les joueurs de son club en Belgique

Un président en or. Personne sur terre ne doute de la bienveillance de N’Golo Kanté. Au-delà de sa carrière de joueur, le Français a aussi une double casquette : celle de président en troisième division belge. Son club, le Royal Excelsior Virton, continue les belles performances, au point que Kanté double les primes de match.

Objectif la montée

Lors de la célébration dans le vestiaire, tout le monde voulait entendre la voix du président. Dans un moment d’euphorie, un membre du staff de Pascal Carzaniga et David Zitelli vient aux nouvelles : « J’ai appelé le propriétaire […] c’est triplé », s’exclame-t-il. Pour récompenser les joueurs de leur succès face au leader Mons, Kanté triple les primes de match. Les deux équipes sont donc à égalité avec 36 points dans les barrages pour la montée en deuxième division.

Prezi prezi prezi !!!! La bonne nouvelle est tombée pour les zhommes pic.twitter.com/TO7RvXyNE6 — Royal Excelsior Virton (@excelsiorvirton) April 19, 2026

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