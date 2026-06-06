Gros rétropédalage pour la FIFA

La raison aurait-elle trouvé le chemin des bureaux de la FIFA ? Deux jours après un sacré tollé concernant l’interdiction pour les supporters d’apporter leur propre bouteille d’eau au stade, la fédération internationale fait machine arrière.

Attention, ça ne sera pas non plus la fête de l’eau, puisque les conditions sont bien strictes : une bouteille en plastique mou, scellée et de 590mL maximum. Reste désormais à savoir si les spectateurs bénéficieront de point d’eau fraîche dans les stades pour pouvoir remplir ces bouteilles, qui risquent de ne pas durer plus d’une période si les chaleurs sont élevées.

All fans will be permitted to bring in one, soft, plastic, 20 ounces (590ml), factory sealed disposable water bottle into any FIFA World Cup 2026 match in the USA and Canada. ✅ As FIFA World Cup 2026 Chief Operating Officer, Heimo Schirgi, explains, fans will not be permitted… pic.twitter.com/ePEHq9oalJ — FIFA (@FIFAcom) June 5, 2026

C’est Heimo Schirgi, chef des opérations de la Coupe du monde, qui a pris la parole sur le compte de la FIFA pour se poser en sauveur de l’humanité en autorisant les bouteilles d’eau.

Une bonne nouvelle pour les fans du groupe I !

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