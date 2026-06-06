S’abonner au mag
  • International
  • FIFA

Gros rétropédalage pour la FIFA

JF
11 Réactions
Gros rétropédalage pour la FIFA

La raison aurait-elle trouvé le chemin des bureaux de la FIFA ? Deux jours après un sacré tollé concernant l’interdiction pour les supporters d’apporter leur propre bouteille d’eau au stade, la fédération internationale fait machine arrière.

Attention, ça ne sera pas non plus la fête de l’eau, puisque les conditions sont bien strictes : une bouteille en plastique mou, scellée et de 590mL maximum. Reste désormais à savoir si les spectateurs bénéficieront de point d’eau fraîche dans les stades pour pouvoir remplir ces bouteilles, qui risquent de ne pas durer plus d’une période si les chaleurs sont élevées.

C’est Heimo Schirgi, chef des opérations de la Coupe du monde, qui a pris la parole sur le compte de la FIFA pour se poser en sauveur de l’humanité en autorisant les bouteilles d’eau.

Une bonne nouvelle pour les fans du groupe I !

Une enquête sur la vente des billets du Mondial ouverte

JF

À lire aussi
Les grands récits de Society: Tout le monde en parlait
  •  
Les grands récits de Society: Tout le monde en parlait

Les grands récits de Society: Tout le monde en parlait

Légende de la télévision, Thierry Ardisson s'en est allé à 76 ans, ce lundi 14 juillet. Il laisse derrière lui plusieurs émissions cultes, dont Tout le monde en parle, qui aura marqué toute une génération.

Les grands récits de Society: Tout le monde en parlait
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

Rayan Cherki doit-il être titulaire à la Coupe du monde ?

Oui
Non
Fin Dans 2j
136
67

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.