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La FIFA interdit les bouteilles d’eau dans les stades

OC
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La FIFA interdit les bouteilles d’eau dans les stades

« J’adore l’eau, dans 20-30 ans y en aura plus. » Si JCVD parlait des stades de la Coupe du monde 2026, on peut dire qu’il a eu le compas dans l’œil. La FIFA nous a offert un beau rétropédalage dont elle a le secret concernant les bouteilles d’eau dans les enceintes du Mondial.

Comme le révèle The Athletic, alors que la FIFA avait indiqué il y a trois semaines dans son « code de conduite du stade » que les bouteilles en plastique « pourraient être emmenées dans l’enceinte du stade », l’instance mondiale a finalement indiqué que son règlement avait été réadapté.

20 % des rencontres sous « de graves chaleurs »

Finalement, « afin de prévenir les risques et les blessures chez les joueurs et les spectateurs », la FIFA indique désormais dans son règlement que « les bouteilles d’eau réutilisables ne sont plus autorisées dans les stades de la Coupe du monde de la FIFA 2026 ». Un revirement qui pose question quant à la santé des spectateurs, alors que des pauses fraîcheur ont été mises en place pour les joueurs et que 20% des rencontres se joueront sous « de graves chaleurs » selon des experts météorologues. Lors de la Coupe du monde des clubs l’an dernier, les bouteilles d’eau se vendaient entre quatre et six dollars dans les stades.

4h30 sans bouteille d’eau, ça promet !

Cherki et Olise : pourquoi choisir ?

OC

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