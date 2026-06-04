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La règle qui pourrait interrompre longuement les matchs de la Coupe du monde

OC
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La règle qui pourrait interrompre longuement les matchs de la Coupe du monde

Quand les éléments s’en mêlent. L’une des attractions de cette Coupe du monde sera la météo, les protocoles qui y sont liés pouvant grandement perturber le déroulement des rencontres. Aux États-Unis, dès qu’un éclair est recensé dans un rayon d’environ treize kilomètres, le match doit être automatiquement interrompu pour une durée de trente minutes. Un chronomètre est lancé, et il se réinitialise dès lors que la foudre s’abat de nouveau dans ce fameux rayon.

Des matchs interminables

Le protocole exige que les joueurs rentrent au vestiaire, et que les spectateurs se rendent dans des zones sécurisées à l’intérieur du stade. Or, comme le rapporte The Athletic, il n’existe à la FIFA aucune règle fixant la durée maximale d’interruption d’une rencontre avant son arrêt définitif. Comprenez par là que certaines rencontres risquent de durer des plombes s’il y a un peu d’électricité dans l’air.

Enzo Maresca peut d’ailleurs en témoigner, puisque la situation s’était produite à six reprises lors de la Coupe du monde des clubs. La huitième de finale entre Chelsea et Benfica (4-1 a.p.) avait ainsi duré… 4h38 avec toutes les interruptions.

Le règlement ne dit rien en revanche pour les éclairs de génie de Michael Olise.

Cherki et Olise : pourquoi choisir ?

OC

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