Comment Michael Olise est devenu indispensable chez les Bleus

Brillant face au Brésil (2-1), Michael Olise continue de montrer l’étendue de son talent sous le maillot tricolore et semble déjà faire l’unanimité. Au point de s’ancrer solidement dans le onze de Didier Deschamps à trois mois de la Coupe du monde 2026.

Arrivé en équipe de France sur la pointe des pieds en septembre 2024 pour la phase de groupes de la Ligue des nations avec un français balbutiant, Michael Olise a pris une sacrée épaisseur en quelques mois dans le groupe des Bleus. Auteur d’un caviar pour Hugo Ekitiké jeudi, tout aussi convaincant lors de la victoire face au Brésil (2-1), le milieu offensif du Bayern Munich est l’un des rares joueurs n’ayant pas participé à la Coupe du monde 2022 à s’être imposé comme un titulaire aux yeux du sélectionneur.

🇧🇷Brésil 0 - 2 France 🇫🇷 BUUUT ! Hugo Ekitiké vient creuser l'avantage pour les Bleus, avec un piqué comme Mbappé ! Le match en direct sur TF1 & @tf1plus : https://t.co/weZlNONisN pic.twitter.com/ifRiowUTxM — TF1 (@TF1) March 26, 2026

Une émergence express

Ce n’est pourtant pas grâce à sa personnalité ou à son look qu’Olise est parvenu à s’imposer. Très réservé, l’ancien métronome de Crystal Palace est souvent dans sa bulle, comme en atteste sa routine nonchalante d’avant-match. Mais dès qu’il touche le ballon, quelque chose se passe, et le collectif en sort renforcé. Si elle n’a joué que 14 matchs avec les Bleus, l’une des principales armes offensives du Rekordmeister (16 buts et 27 passes décisives cette saison) n’a pas mis longtemps avant de se rendre indispensable. Après quelques bouts de matchs intéressants, le numéro 11 a mis le turbo dans une phase finale de Ligue des nations de haute volée, avec en point d’orgue le quart de finale retour face à la Croatie (2-0, 5-4 T.A.B.). Il y avait inscrit son premier but en sélection en claquant un magnifique coup franc, puis en délivrant une passe décisive pour Ousmane Dembélé, permettant à la bande de DD d’arracher les tirs au but pour rejoindre le Final Four de la Ligue des nations.

Après cet acte fondateur pour sa carrière avec les Bleus, Didier Deschamps n’avait eu que des mots doux pour sa nouvelle perle : « Il amène beaucoup de continuité dans le jeu avec son pied gauche. Il a une technique qui lui permet d’être souvent décisif à travers ses passes et ses buts. Il a un potentiel énorme et c’est un grand professionnel. En dehors des séances, il a des protocoles qu’il fait régulièrement. Tout est cadré, carré. » La suite ? Le gaucher a été titularisé lors de chaque match éliminatoire de la Coupe du monde, mis à part le dernier contre l’Azerbaïdjan, quand la qualification pour le Mondial 2026 était déjà dans la poche. Sa patte soyeuse, ses percées plein axe pour déstabiliser les défenses et son apport offensif considérable ont un tel poids que Rayan Cherki, l’autre talent générationnel, doit pour le moment se contenter de miettes, même si les deux ont déjà été associés contre l’Ukraine. Sacré problème de riches.

Dans les pas de Griezmann ?

Au vu de ses performances et de sa position sur le terrain, le 30e au Ballon d’or 2025 n’échappe pas à la comparaison avec l’icône française Antoine Griezmann, qui a annoncé sa retraite internationale après un Euro 2024 décevant. Le retour en forme du futur joueur d’Orlando fait naître l’espoir de le voir faire une dernière danse avec les Bleus et vivre une quatrième Coupe du monde cet été, mais Didier Deschamps a été clair sur le sujet avant le succès face au Brésil : « Si Griezmann me manque ? Je ne peux pas dire qu’il me manque, mais il a marqué l’histoire. […] Mais aujourd’hui dans ce registre, il y a deux joueurs qui ont des profils un peu similaires : Olise et Cherki. »

Le chemin semble donc tracé pour que le joyau du Bayern de 25 ans, qui vivra, sauf blessure, sa première grande compétition internationale avec la France, prenne la relève. L’ère Deschamps touche à sa fin, mais il ne fait aucun doute que le futur sélectionneur, qui devrait être Zinédine Zidane, ne pourra se passer des services et du talent de l’attaquant, également capable d’évoluer sur l’aile droite, qui est sa position en club. L’armada offensive des Bleus est effrayante et la liberté de mouvement que semble vouloir instaurer le sélectionneur pour sa dernière grande compétition apporte tous les éléments pour qu’Olise puisse s’exprimer pleinement et performer.

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