Mais qui, au-delà de Zidane, a posé sa candidature au poste de sélectionneur ?

Philippe Diallo a donc vendu la mèche : l’identité du futur sélectionneur de l’équipe de France est déjà connue. Si tout le monde fait déjà de Zinédine Zidane l’heureux élu, le président de la Fédération précise que plusieurs candidatures ont été déposées. Quelles peuvent-elles bien être ?

« Il faut un profil qui coche beaucoup de cases et qui puisse faire aussi l’objet d’une adhésion des Français, puisque cette équipe de France de football, c’est l’équipe des Français. » Dans son interview pour Le Figaro parue ce dimanche, au fil de laquelle il avoue également que les jeux sont faits concernant le successeur de Didier Deschamps, Philippe Diallo a donné quelques éléments concernant le futur sélectionneur des Bleus. Le choix a été effectué parmi « moins de cinq candidatures, toutes françaises ». On a imaginé lesquelles, pour être prêt en cas de défection de Zinédine Zidane.

Christophe Galtier

« L’équipe de France, je pense que c’est ce qui se fait de plus beau pour un entraîneur : entraîner son pays, son équipe nationale, ça doit être quelque chose d’excitant, de passionnant, difficile. » La déclaration date de début 2022 pour Franceinfo, mais impossible de ne pas songer à Christophe Galtier au moment de faire la liste des candidats. En particulier parce que depuis, le champion de France 2021 avec Lille et éphémère coach du PSG a atteint le graal en trouvant un challenge à sa hauteur : coacher Benjamin Bourigeaud au Qatar et Alexandre Lacazette en Arabie saoudite. Et puisqu’il faut l’adhésion des Français, une bonne partie d’entre eux devraient adorer la Galette.

Ludovic Batelli

De longues années à diriger toutes les catégories jeunes au niveau international au cœur de la décennie 2010, et autant d’heures à voir éclore les stars tricolores de demain. Qui mieux que Ludovic Batelli a vu grandir Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Mike Maignan et consorts ? Avant de passer le relais à Lionel Rouxel, successivement coach des U16, U17, U18 ou U19 depuis plus d’une décennie et qui a donc eu entre ses mains les plus jeunes des Bleus actuels. De quoi en faire l’adjoint parfait.

Thierry Henry

En parlant de connaître par cœur la jeune génération bleue, en voilà un qui a déjà guidé certaines de ces jeunes pousses vers une finale internationale. Pas plus tard qu’à l’été 2024, c’est en effet sous les ordres de Thierry Henry que Désiré Doué, Rayan Cherki, Manu Koné, Maghnes Akliouche, Michael Olise et compagnie remportaient la médaille d’argent olympique au Parc des Princes. Et puisqu’il n’y a pas que « DD » ou « ZZ » pour continuer de faire briller la génération 98 depuis les bancs de touche, pourquoi ne pas lui donner sa chance ? Zizou n’aura qu’à toquer de nouveau à la porte quand il aura fait ses classes à Monaco, après tout.

Juninho

Si tous les regards sont braqués vers Zidane, le rayon « milieux de terrain légendaires des années 2000 » est cependant particulièrement bien garni. On pense notamment à Juninho, dont l’histoire avec la France est particulièrement riche, lui qui possède même la nationalité depuis 2007. L’artilleur en chef n’a d’ailleurs jamais caché son envie d’entraîner un jour, même si son rêve semble être à l’arrêt depuis son deuxième départ de Lyon après un mandat en tant que directeur sportif, en 2021. Et puis, quel meilleur moment pour un énième retour de son pote Karim Benzema avec les Bleus ?

Xabi Alonso

Si Philippe Diallo a reconnu que tous les candidats étaient français, écartant de fait Xabi Alonso, difficile d’imaginer plus excitant que le Basque parmi les tacticiens de clubs libres du moment. « Je me souviendrai de toi comme d’un entraîneur qui avait des idées claires et qui connaît énormément de choses sur le football. Bonne chance pour le prochain chapitre de ta carrière », écrivait Kylian Mbappé lors de son départ du Real Madrid en début d’année. Sans imaginer que les retrouvailles puissent intervenir très vite ? Passé entre les mains de Raynald Denoueix dans ses jeunes années comme Deschamps, figure emblématique du Real comme Zidane : et si la synthèse parfaite se trouvait juste sous nos yeux ?

Pour Kylian Mbappé, affronter le Brésil est « incroyable »