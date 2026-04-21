Ivan Rakitić regrette l'intronisation de la VAR

Les émotions avant tout. Retraité des terrains depuis juillet 2025, Ivan Rakitić est aujourd’hui directeur sportif adjoint du Hajduk Split et ambassadeur de la Ligue Europa et de la Ligue Conférence. Présent à Bologne pour présenter les trophées des deux coupes d’Europe, l’ancien joueur du FC Barcelone a accordé un entretien à La Gazzetta Dello Sport, dans lequel il est revenu sur les maux actuels du football italien, l’avenir de Luka Modrić et de la sélection croate.

« La VAR a un peu gâché les émotions »

Le vice-champion du monde 2018 a surtout avoué ne pas être un fervent partisan de la VAR, l’assistance vidéo à l’arbitrage : « Je n’aime pas ça, parce que j’adore l’émotion dans le football, des émotions instantanées. J’accepte aussi l’erreur qu’un joueur peut commettre, tout comme celle d’un arbitre : il faut savoir l’accepter, cela fait partie du jeu, la perfection est impossible. Oui, j’aime les émotions dans le football, et la VAR les a un peu gâchées. Le football moderne a évolué avec la VAR, la goal-line technology et d’autres dispositifs, mais le football n’est pas le basket ni un autre sport : on ne peut pas attendre trois minutes pour savoir si l’on peut célébrer un but. »

Il est encore marqué par la respiration technologique du 15 juillet 2018.

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