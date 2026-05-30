Claudio Ranieri de retour à Leicester

Le Renard retrouve sa meute. Entraîneur lors du titre historique de Premier League obtenu par Leicester en 2016, Claudio Ranieri est de retour dans l’East Midlands pour diriger un match honorifique. Pour célébrer les dix ans de l’exploit du siècle, le club désormais en League One organise une rencontre amicale avec quelques joueurs de cette époque dorée.

Danny Drinwkater, Marc Albrighton, Daniel Amartey, Conrad Logan ou encore Christian Fuchs sont dans le groupe concocté par le technicien italien. Même si Claudio Ranieri n’a pas annoncé qu’il comptait poser ses fesses sur le banc de Leicester la saison prochaine, son retour le temps d’une journée rappelle de jolis souvenirs aux supporters des Foxes qui ont subi deux relégations coup sur coup. Oui, en dix ans, Leicester est passé d’un titre en Premier League à une descente en League One.

La vie est belle et cruelle à la fois.

Claudio Ranieri serait (encore) prêt à sortir de sa retraite à une condition