Le Canada part au Mondial avec un Marseillais

Il n’y a pas que la C1 dans la vie. Alors que les Européens fans de football dormaient tranquillement en attendant la finale de la Ligue des champions entre le PSG et Arsenal, Jesse Marsh a dévoilé sa liste pour la Coupe du monde 2026. Dans la nuit de vendredi à samedi, le sélectionneur des Canucks a appelé ses 26 joueurs pour participer à ce Mondial organisé en partie à domicile.

David au carré

Blessé aux ischios jambiers, le capitaine du Canada Alphonso Davies a été sélectionné. Sur le front de l’attaque, Marsh fait confiance en Jonathan David, en méforme cette saison et Promise David, la pépite de l’Union saint-gilloise. Des joueurs aux noms francophones sont également présents dans cette liste : Maxime Crépeau au gardien, Luc de Fougerolles en défense, Mathieu Choinière et Nathan Saliba au milieu de terrain. Le Marseillais Derek Cornelius prendra également part à la fête.

Pays hôte de ce mondial 2026, oui oui, le Canada affrontera la Bosnie-Herzégovine, qui a brisé les rêves de l’Italie, la Suisse et le Qatar. Un groupe ô combien accessible pour une sélection qui n’a jamais passé le premier tour de la Coupe du monde en deux participations.

Gardiens : Maxime Crépeau (Orlando, USA), Dayne St. Clair (Inter Miami, USA), Owen Goodman (Crystal Palace, ANG).

Défenseurs : Derek Cornelius (Marseille, FRA), Richie Laryea (Toronto, CAN), Niko Sigur (Hadjuk Split, CRO), Joel Waterman (Chicago, É-U), Luc de Fougerolles (Fulham, ANG), Moïse Bombito (Nice, FRA), Alistair Johnston (Celtic Glasgow, ECO), Alphonso Davies (Bayern Munich, ALL), Alfie Jones (Middlesbrough, ANG).

Milieux : Stephen Eustaquio (FC Porto, POR), Ismaël Koné (Sassuolo, ITA), Tajon Buchanan (Villarreal, ESP), Mathieu Choinière (Los Angeles FC, USA), Ali Ahmed (Norwich, ANG), Nathan Saliba (Anderlecht, BEL), Liam Millar (Hull City, ANG), Marcelo Flores (Tigres, MEX), Jacob Shaffelburg (Los Angeles FC, USA), Jonathan Osorio (Toronto, CAN).

Attaquants : Jonathan David (Juventus Turin, ITA), Promise David (Union Saint-Gilloise, BEL), Cyle Larin (Southampton, ANG), Tani Oluwaseyi (Villarreal, ESP).

Le sélectionneur du Canada prolongé avant le Mondial