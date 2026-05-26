Le sélectionneur du Canada prolongé avant le Mondial

Marsch à l’ombre. À un peu plus de deux semaines du coup d’envoi tant attendu du Mondial 2026 en Amérique du Nord, le Canada a (déjà) décidé de prolonger son sélectionneur Jesse Marsch jusqu’en juin 2030. La Fédération canadienne de football a officialisé la nouvelle via un communiqué publié sur son site Internet ce lundi. « Canada Soccer est heureux d’annoncer que Jesse Marsch a signé une prolongation de contrat de quatre ans pour demeurer entraîneur-chef de l’équipe nationale masculine de Canada Soccer (CANMNT) jusqu’à la Coupe du monde de la FIFA 2030 », pouvait-on lire.

Vive la continuité

Depuis son intronisation à la tête des Canucks en mai 2024, le très offensif technicien américain a dirigé 30 matchs pour un bilan de 13 succès, 12 nuls et 5 défaites, avec 37 buts marqués et 23 pions encaissés. En 2024, il avait hissé le Canada dans le dernier carré de la Copa América organisée aux États-Unis et s’était incliné 0-2 face au futur champion argentin, avant de perdre la petite finale aux tirs au but face à l’Uruguay (2-2, 3-4 aux TAB).

« Dès le premier jour, j’ai ressenti un lien profond avec cette équipe, avec ce pays et avec la direction du programme. Je crois que le Canada possède un potentiel immense avec cette génération de joueurs et j’ai hâte de voir le développement du soccer partout au pays », s’est réjoui l’ancien coach de Leipzig et de Leeds United, qui s’est aussi dit « ravi de prendre un engagement à plus long terme ici ».

Cet été, la sélection canadienne évoluera à domicile dans un groupe très ouvert et défiera respectivement la Bosnie-Herzégovine (12 juin à 21 heures), le Qatar (19 juin à minuit heure française) puis la Suisse (24 juin à 21 heures).

La République en Marsch au Canada, prends-en de la graine Donald.

Roberto De Zerbi traîté de « vrai connard » par le sélectionneur du Canada