L’Argentine privée de Messi et Martínez pour commencer le Mondial ?

Oye oye, les nouvelles viennent d’arriver. Sorti blessé dimanche contre Philadelphie, Lionel Messi ne serait pas trop gravement touché à trois semaines du Mondial. C’est en tout cas ce qu’a annoncé l’Inter Miami par le biais d’un communiqué, indiquant que le capitaine de l’Albiceleste souffrait d’une « fatigue musculaire au niveau de l’ischio-jambier gauche ».

Une blessure que la Pulga a connue à plusieurs reprises ces dernières années et qui a nécessité un suivi aux petits oignons de son club depuis son arrivée en 2023. Des nouvelles rassurantes pour Messi, qui pourrait tenir sa place pour la compétition, mais manquer le début de la préparation des Argentins.

Touché mais toujours Dibu

Un autre protégé de Lionel Scaloni pourrait manquer la préparation pour le Mondial. Touché au doigt avant la finale de Ligue Europa, Emiliano Martínez devrait connaître une absence d’une vingtaine de jours pour complètement se rétablir, selon la presse argentine. Son doigt cassé l’empêcherait de participer aux deux matchs de préparation de son équipe, contre le Honduras (7 juin) puis l’Islande (10 juin).

Messi doit être là, mais si Martínez peut manquer à l’appel…

Inquiétude pour Lionel Messi avant le Mondial