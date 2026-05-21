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Emiliano Martínez a joué la finale avec un doigt cassé

OC
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Emiliano Martínez a joué la finale avec un doigt cassé

Que faut-il pour perturber Emiliano Martínez ? Ce mercredi soir, le portier argentin a remporté un premier titre européen à 33 ans, après la large victoire de son équipe contre Fribourg (3-0). Mais le gardien d’Aston Villa a vécu une soirée mouvementée, comme il l’a confié auprès d’ESPN après la rencontre. « Je me suis cassé le doigt pendant l’échauffement, a ainsi avoué Dibu. Je ne m’étais jamais cassé un doigt auparavant et à chaque fois que j’essayais d’attraper la balle, mon doigt glissait de l’autre côté. »

Un doigt cassé ? Dibu s’en fout

Pas pratique quand on est gardien. Cela n’a pas vraiment semblé perturber le champion du monde 2022, auteur de deux arrêts durant la finale. « Chaque mauvaise chose apporte quelque chose de positif. J’ai fait ça toute ma vie et je vais continuer à le faire », a-t-il ajouté à l’issue du match. À moins d’un mois de l’entrée en lice de l’Argentine à la Coupe du monde, reste à voir si son trublion de gardien pourra pleinement récupérer d’ici là.

Et si c’était l’heure de Géronimo Rulli ? C’est son petit doigt qui nous l’a dit.

John McGinn, monsieur tout le monde est devenu quelqu'un

OC

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