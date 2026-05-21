Pierre Sage confirme un renfort de luxe pour son staff

Yannick, pas Jérôme. Interrogé dans les colonnes de L’Equipe, Pierre Sage a presque validé l’arrivée de l’ancien de la maison sang et or Yannick Cahuzac au poste d’adjoint : « Cela avait failli se faire beaucoup plus tôt dans la saison (l’été dernier) et cela avait été validé. Aujourd’hui, on est en passe d’y arriver, donc c’est plutôt positif, ça va renforcer nos ressources. » L’ancien second d’Olivier Pantaloni est donc en passe de rallier le Nord pour la saison prochaine, comme annoncé en début d’année.

Pour Pierre Sage, c’est un match assuré

Le chef de rang du RC Lens n’a pas émis de doute quant aux relations professionnelles qu’il pourrait nouer avec Cahuzac : « Connaître quelqu’un, c’est une chose, travailler avec, c’en est une autre, pour l’instant on n’est qu’à la première étape. Mais au vu de la personne qu’on a en face de nous, on a peu de doutes sur le fait que ça va marcher. » Une bonne nouvelle en prévision de la saison prochaine et la participation à la Ligue des champions des Lensois.

Un Corse au sang d’or.

Quand Pierre Sage voulait gagner la Coupe de France dès son arrivée à Lens