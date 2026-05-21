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Didier Deschamps et les téléphones portables dans le vestiaire

EM
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Didier Deschamps et les téléphones portables dans le vestiaire

Non, vous n’êtes pas Dieu tout-puissant après quatorze ans à la tête d’une sélection, et c’est même à vous de vous accoutumer à la nouvelle génération. Enfin, c’est ce que pense Didier Deschamps. Alors qu’il va entamer cet été sa dernière compétition à la tête des Bleus, il est revenu sur un des principes les plus importants de son management, lors d’une interview pour le dernier numéro de So Foot Club. « J’ai un maître-mot : m’adapter », explique le champion du monde en 1998, brassard autour du bras, et 2018, col blanc autour du cou.

« L’interdire dans les vestiaires n’aurait plus aucun sens »

D’autres n’auraient pas la même philosophie, mais lui estime qu’il doit « s’adapter aux joueurs » et non l’inverse. Voyant les années défiler et les générations passer, le Basque s’appuie sur un exemple précis : « Les téléphones portables. Ont-ils la même place dans notre quotidien en 2026 qu’en 2012 ? Non ! Les interdire dans le vestiaire n’aurait plus aucun sens. »

Il confie même que ça lui sert énormément : « Quand les joueurs sont dans leur club, je peux les joindre quelques minutes après leur match quand j’ai une information sur leur état de forme à vérifier. »

Didier Deschamps va s’ambiancer sur du RnBoi cet été, c’est sûr.

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EM

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