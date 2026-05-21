Unai Emery dans l'histoire des Coupes d'Europe

Reçu cinq sur cinq. Vainqueur de sa cinquième Ligue Europa avec Aston Villa mercredi soir, Unai Emery entre encore un peu plus dans la légende des entraîneurs en Coupes d’Europe. L’Espagnol égale en effet Carlo Ancelotti, José Mourinho et Giovanni Trapattoni avec cinq sacres continentaux, un record. Après avoir triomphé trois saisons consécutives à Séville (2014, 2015 et 2016), il avait également soulevé « sa » C3 sur le banc de Villarreal en 2021. Un seul petit échec en finale toutefois : en 2019, ses Gunners s’étaient lourdement inclinés face à Chelsea (1-4).

5 - No manager has won more major European finals than Unai Emery (level with Carlo Ancelotti, Jose Mourinho and Giovanni Trapattoni). Demographic. pic.twitter.com/CpYBBqzCKr — OptaJoe (@OptaJoe) May 20, 2026

Un accroc que n’a jamais connu José Mourinho, vainqueur des cinq finales européennes qu’il a disputées (C1 2004 et 2010, C3 2003 et 2017 et C4 2022). Carlo Ancelotti, lui, n’a remporté que des Ligue des champions, que ce soit avec l’AC Milan (2003 et 2007) ou le Real Madrid (2014, 2022 et 2024). Enfin, Giovanni Trapatonni a également varié les plaisirs sur le banc de la Juve, à une époque où la Coupe de l’UEFA existait encore (vainqueur en 1977, 1990 et 1993), tout comme la Coupe des vainqueurs de Coupe (1984) et où la C1 s’appelait encore la Coupe des clubs champions (1985).

Tous les « Villa » du monde sont sur le coup.

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