Medhi Benatia ne dirait pas non au PSG et à Nasser al-Khelaïfi dans le futur

Le sens du timing. Après une saison cauchemardesque au poste de directeur sportif de l’Olympique de Marseille, Medhi Benatia fait de nouveau parler de lui. Invité dans l’émission The Bridge d’Aurélien Tchouaméni, le désormais ex-dirigeant a fait une déclaration qui ne devrait guère plaire aux supporters de l’OM.

Allô Nasser ?

« Dans trois, quatre, cinq ans, s’il y a un projet où j’ai besoin de revenir dans le football, et que Nasser a besoin de moi, et que ça doit être un rôle au PSG, et que, à ce moment-là, ça me plaît… », explique le Marocain. La rivalité entre les deux clubs, pour lui, ce n’est pas un problème : « Je ne dois rien à personne ! », clame-t-il. Petite précision : l’émission a été tournée lorsqu’il était toujours en poste dans le sud de la France.

L’EXPLICATION ENTIÈRE de Medhi Benatia 🇲🇦 sur le sujet PSG. 👇 📽️ The Bridge, disponible ce mercredi sur YouTube avec comme invités : Medhi BENATIA, Paul POGBA et SOPRANO. https://t.co/RAum0iYBkL pic.twitter.com/hwhwHV6fCp — Actu Foot (@ActuFoot_) May 20, 2026

En attendant, si Luis Enrique veut faire le chemin inverse pour que les Marseillais paradent sur la Canebière… Ce n’est qu’une proposition.

Le directeur de la lutte anti-hooliganisme fait le bilan de sa première saison