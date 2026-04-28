Un fan devant l’Éternel de l’OM supportera le PSG ce mardi

Alerte info ! On a trouvé un Marseillais qui ne supportera pas le Bayern Munich, ce mardi soir. Emmanuel Macron, en bon patriote, a officiellement trahi son club de cœur en soutenant le PSG pour la soirée.

Le grand écart présidentiel

L’aveu s’est produit en Andorre quand un enfant lui a posé la question qui fâche : « PSG ou OM ? » Réponse du chef de l’État, sans ciller : « Je suis supporter de l’OM, mais ce soir, c’est le PSG qui joue, donc PSG. Je pense qu’ils gagneront 3-1. » Un supporter de l’OM qui souhaite une victoire du PSG. Des gens ont été excommuniés pour moins que ça à Marseille.

"Je pense qu'ils gagnent. 3-1" : Emmanuel Macron pronostique la victoire du PSG contre le Bayern de Munich ce soir, en ligue des champions#BFM2 pic.twitter.com/HjXHxzkfP2 — BFM (@BFMTV) April 28, 2026

Pourtant, le Président a accumulé les gages d’amour envers le club phocéen, mais pas certain que ça rattrape cet énorme dérapage. Lors de sa campagne de 2017, un documentaire diffusé par TF1 le filmait en flagrant délit d’humanité, lâchant un « Oh merde ! Deuxième fois, putain » devant une défaite de l’OM face à Monaco, sous le regard stupéfait de Brigitte, manifestement moins au courant de l’enjeu sportif.

Ironique, diplomatique ou sincèrement footix ? Peu importe. À Marseille, la nuance ne change pas grand-chose.

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