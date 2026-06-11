L’OM annonce sa première recrue

On ne change pas une équipe qui gagne. Après l’arrivée à la tête de l’OM féminin de Nicolas Chabot, en provenance du FC Nantes, c’est au tour de Maureen Cosson de débarquer dans la cité phocéenne, après trois saisons chez les Canaries.

Un renfort de poids en défense

La défenseuse centrale de 29 ans débarque libre à Marseille avec à la clé un contrat de trois ans pour renforcer un secteur défensif orphelin de Ninon Blanchard et de Marta Carro, titulaires de la charnière olympienne, dont les départs ont déjà été officialisés. Plus tôt dans la journée, le FC Nantes avait d’ores et déjà communiqué le départ de sa capitaine, arrivée au terme de son contrat.

𝗠𝗮𝘂𝗿𝗲𝗲𝗻 𝗖𝗼𝘀𝘀𝗼𝗻, 𝗽𝗿𝗲̂𝘁𝗲 𝗮̀ 𝗺𝗮𝗿𝗾𝘂𝗲𝗿 𝗠𝗮𝗿𝘀𝗲𝗶𝗹𝗹𝗲 𝗱𝗲 𝘀𝗼𝗻 𝗲𝗺𝗽𝗿𝗲𝗶𝗻𝘁𝗲 ✍️💙 Après plus de dix saisons sous les couleurs de La Roche-sur-Yon et trois années au FC Nantes, Maureen Cosson rejoint les Marseillaises. Reconnue pour sa solidité… pic.twitter.com/vG1FbHwu0u — Les Marseillaises (@OMfeminines) June 11, 2026

Cosson retrouvera donc son nouvel ex-entraîneur chez les Ciel et Blanc, pour tenter de faire prendre une mayonnaise à l’accent nantais. Selon nos informations, la passerelle Nantes-Marseille devrait d’ailleurs être en service encore quelque temps, puisque Louise Fleury et Nelly da Cruz Rodrigues, pourraient elles aussi rallier la Provence dans les prochains jours.

Reste à savoir si elle héritera du brassard de capitaine après le départ de Tess Laplacette.

L’OM a un nouvel entraîneur