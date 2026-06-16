La France termine sa première période du Mondial sans cadrer une frappe

Si ça se trouve, ils pensent qu’ils sont déjà qualifiés. La France n’a pas brillé lors des 45 premières minutes de son Mondial 2026. Contre un Sénégal qui s’est procuré deux grosses occasions, un contre conclu par une frappe sur le poteau de Nicolas Jackson (25e) et une reprise au-dessus d’Ismaïla Sarr (45e+6), la France n’a pas cadré la moindre frappe. Seul Ousmane Dembélé, en dehors de la surface, a tenté un tir (19e). Selon Opta, il s’agit du plus faible total des Bleus lors d’un match de poules de Coupe du monde depuis 1966.

Les Bleus ont généré 0,02 xG, ne touchant qu’un seul ballon dans la surface sénégalaise. Trois joueurs de l’équipe de France (Désiré Doué, Ousmane Dembélé et Kylian Mbappé) ont touché moins de 30 ballons.

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Le deuxième affrontement entre le Sénégal et la France au Mondial

Sur la pelouse bien galère du New York New Jersey Stadium, la charnière William Saliba – Dayot Upamecano a plutôt rassuré, elle. La France et le Sénégal s’affrontent pour la deuxième fois en Coupe du monde, après la défaite des Bleus en 2002. Il s’agit du seul clean sheet de l’histoire des Lions de la Teranga en Coupe du monde.

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C’est le stade de la finale, il vaut mieux y aller mollo.

Revivez France - Sénégal (3-1)