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Messi va écrire encore un peu plus sa légende contre l’Algérie

MJ
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Messi va écrire encore un peu plus sa légende contre l’Algérie

Il y a les joueurs qui découvrent la Coupe du monde, ceux qui y reviennent, et puis il y a Lionel Messi. Dans la nuit de mardi à mercredi face à l’Algérie, le capitaine de l’Argentine va honorer sa 200e sélection avec l’Albiceleste. Un chiffre invraisemblable, même pour un joueur qui a passé sa carrière à rendre l’impensable assez banal.

À 38 ans, Messi va donc commencer sa sixième Coupe du monde (un record qu’il partagera désormais avec Memo Ochoa et Cristiano Ronaldo), vingt ans après ses débuts dans la compétition, en 2006. Entre-temps, il a eu le temps de perdre un finale, d’en gagner une autre, de traumatiser quelques générations de défenseurs et de faire croire à tout un pays qu’il n’avait jamais vraiment vieilli.

Ronaldo toujours devant au compteur

Avec cette 200e cape, Messi va rejoindre le club très fermé des joueurs double centenaires avec leur équipe nationale. Cristiano Ronaldo, lui, est déjà monté à 228. Même pour les records de longévité, les deux ont donc trouvé le moyen de continuer leur petit duel à distance. 

La vraie question désormais : va-t-il rajouter une deuxième étoile à son palmarès ?

En direct : Argentine - Algérie (0-0)

MJ

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