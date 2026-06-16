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Le Mans perd son président

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Le Mans perd son président

Le premier qui cite deux joueurs du Mans en 2016 a gagné. Président du Mans FC depuis une décennie, Thierry Gomez a annoncé qu’il quittait son poste dans un communiqué. Celui qui a vécu trois montées en trois saisons dès son arrivée (de la N3 à la Ligue 2) et a inauguré la MMArena en National 3 laisse son club dans l’élite du football français. « Après dix années à la tête du club, je considère qu’un cycle s’achève. C’est une décision difficile à prendre, mais au même titre que j’ai le sentiment d’être arrivé au bon moment au Mans FC, je pense qu’il est aussi important de savoir partir au bon moment », écrit l’homme d’affaires de 63 ans.

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« Du respect et de la gratitude, car nous savons ce que nous lui devons »

C’est le fonds d’investissement brésilien OutField – actionnaire d’abord minoritaire au début de la saison puis majoritaire depuis février dernierqui désignera le prochain président du club.

À l’annonce de ce départ, Clément Coulon, président du groupe de supporters « Support’R Club », a exprimé toute sa sympathie envers Thierry Gomez au micro d’Ici Maine : « Il y a forcément un peu d’émotion, mais surtout du respect et de la gratitude, car nous savons ce que nous lui devons. Dix ans, ce n’est pas rien. Il a permis à notre blason de retrouver ses lettres de noblesse, ça n’a pas de prix. Il a toujours été à l’écoute, il était proche des supporters, il a eu une vraie vision pour notre club. Aujourd’hui, le parcours parle pour lui : il a pris le club en N3 et le laisse en Ligue 1, donc on ne peut que dire : merci président. » Cette nouvelle intervient 4 jours après l’officialisation de la prolongation de l’entraîneur du Mans FC, Patrick Videira, jusqu’en 2029.

Waldemar Kita aurait d’abord viré l’entraîneur.

Auteur d’une double montée avec le Mans, Patrick Videira prolonge jusqu’en 2029

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