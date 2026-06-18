La DNCG donne son feu vert à plusieurs clubs français

Le Mans peut souffler, et pas seulement parce que la ligne droite des Hunaudières est longue. Ce jeudi, la DNCG examinait la situation financière du club sarthois pour la saison 2026-2027. Verdict : feu vert.

Le club manceau et son propriétaire OutField peuvent donc préparer plus sereinement la saison à venir sans sanction. Une bonne nouvelle pour un club qui retrouve l’élite après seize ans d’absence et qui n’avait sûrement pas envie de commencer son come-back par un tête-à-tête prolongé avec le gendarme financier.

Sochaux a aussi le feu vert

Après sa montée, Le Mans va désormais pouvoir se concentrer sur son mercato et son maintien à construire. Pas forcément le programme le plus simple, mais au moins, la DNCG n’a pas décidé de jouer les commissaires de piste. Même bonne nouvelle pour le Paris FC en Ligue 1, sans trop de surprise, mais aussi pour Sochaux, le Red Star et Laval en Ligue 2.

Attention, l’OM arrive.

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