Auteur d’une double montée avec le Mans, Patrick Videira prolonge jusqu’en 2029

Se queda. Quelques sueurs froides ont été détectées ces derniers jours chez les supporters du Mans. Mais plus de peur que de mal, Patrick Videira a prolongé son contrat avec le club sarthois. Lié aux Sang et Or initialement jusqu’en 2027, son contrat court désormais jusqu’en 2029. Le coach de 49 ans était cité à Lorient pour succéder à Olivier Pantaloni et à Lens pour remplacer Pierre Sage, parti vers de nouveaux horizons outre-Manche.

𝐈𝐋 𝐑𝐄𝐒𝐓𝐄 ! LE MANS FC a le plaisir d'annoncer la prolongation de son entraîneur 𝗣𝗮𝘁𝗿𝗶𝗰𝗸 𝗩𝗶𝗱𝗲𝗶𝗿𝗮 👉 https://t.co/SBrR7CsHlY#AllezLEMANSFC ❤️💛 pic.twitter.com/ayjJeLnP8V — LE MANS FC (@LEMANSFC) June 12, 2026

Objectif maintien

Après avoir réussi à prolonger l’artisan de la double montée jusque dans l’élite du football français, Pedro Oliveira, cofondateur du fonds Outfield, l’actionnaire majoritaire du Mans FC, souligne l’importance de cette prolongation à L’Équipe : « Nous sommes très contents d’avoir pu prolonger le contrat de Patrick jusqu’à la fin de saison 2028-2029. Nous sommes profondément convaincus que la stabilité, la continuité sont importantes et surtout, Patrick a prouvé qu’il était un leader pour cette équipe, il nous a amenés en Ligue 1. »

Pedro Oliveira est conscient que la saison à venir s’annonce difficile. Malgré cela, il accorde une grande confiance à son entraîneur quant aux objectifs qu’il devra atteindre : « On sait que la saison prochaine ne sera pas facile, mais avec les bonnes personnes (aux bons postes), on pense qu’on peut faire de grandes choses. Nous partageons, au même titre que nos investisseurs, bon nombre de valeurs avec Patrick : l’ambition, l’humilité, le travail, la vision sur le long terme.»

Pour Videira, Le Mans, c’est plus que 24 heures.

Le Mans FC bien représenté à Roland-Garros