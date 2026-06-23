La sélection marocaine apporte son soutien à Achraf Hakimi

Pas d’esquive. Interrogé en conférence de presse d’avant-match sur la situation d’Achraf Hakimi renvoyé en procès pour viol en France, Munir El Kajoui a déclaré : « Tout le monde soutient Achraf ».

Un soutien sans limite

Alors que le Maroc affrontera Haïti, déjà éliminé de la compétition, dans la nuit de mercredi à jeudi, c’est le gardien remplaçant El Kajoui qui s’est présenté devant les journalistes. Interrogé sur la situation extrasportive de son capitaine, le portier du RS Berkane lui a ainsi apporté son franc soutien : « Tout le monde soutient Achraf, nous allons continuer de le soutenir quoi qu’il en soit », a-t-il déclaré dans le prolongement d’un message de soutien à Hakimi exprimé par un journaliste marocain.

Achraf Hakimi reste pour le moment présumé innocent.

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