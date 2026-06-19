Achraf Hakimi renvoyé en procès pour viol

Affaire à suivre. La chambre d’instruction de la cour d’appel de Versailles a confirmé ce vendredi le renvoi d’Achraf Hakimi devant la cour criminelle départementale des Hauts-de-Seine pour viol.

L’appel du joueur rejeté

Alors que le défenseur marocain dispute actuellement la Coupe du monde avec les Lions de l’Atlas, il sera donc bien jugé dans les prochains mois pour cette affaire datant de février 2023, lorsqu’une jeune femme, alors âgée de 24 ans, l’avait accusé de viol. La cour d’appel de Versailles a ainsi rejeté l’appel interjeté par le joueur du Paris Saint-Germain contre son ordonnance de mise en accusation.

De son côté, Hakimi a indiqué sur ses réseaux sociaux attendre « avec impatience » son procès. « Aujourd’hui, une histoire qui n’est pas la mienne est racontée au détriment de ma famille, de ma vie et surtout de la vérité. J’ai parfois le sentiment d’être devenu une cible facile. J’attends ce procès depuis le premier jour. Et je l’attends désormais avec impatience. Enfin, je pourrai parler », a notamment expliqué le joueur sur son compte X.

Ne reste désormais plus qu’à connaître la date du procès.

Il n’y aura pas de back-to-back pour Achraf Hakimi