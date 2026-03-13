Achraf Hakimi apporte son soutien à Nayef Aguerd

Des mots pour des maux. Nayef Aguerd est bien passé sur le billard ce jeudi, partageant à l’issue de l’opération quelques explications sur sa pubalgie. Le défenseur de l’OM a révélé qu’il souffrait de fortes douleurs depuis un bon moment et que celles-ci étaient devenues insupportables.

Achraf Hakimi, qui a récemment subi une importante blessure à la cheville, a adressé quelques mots doux à son coéquipier de la sélection marocaine via Instagram. « Très peu de gens savent ce que tu as enduré et les sacrifices que tu as faits pour être au top de ta forme, peut-on lire sur la story du Parisien. Je suis sûr que tu reviendras plus fort, on sera là pour t’attendre et te soutenir ! Allah y chafik, vamos. »

Remis pour le Mondial ?

Cette blessure persistante à l’aine traitée, place à la remise en forme. Certain de manquer plusieurs semaines de compétition, le Lion de l’Atlas compte pourtant les jours. En effet, le sprint final de l’Olympique de Marseille approche à grands pas, et le club phocéen a relayé la volonté du bonhomme de revenir au plus vite afin de faire partie de la lutte pour la troisième place.

Et il n’y a pas que ça, qui trotte dans la tête d’Aguerd. S’il ne rejoindra pas Hakimi et ses copains pour défier l’Équateur et le Paraguay à la fin du mois de mars, l’ex-joueur de West Ham a bien pour ambition de faire partie du vol pour jouer la Coupe du monde en Amérique cet été.

Reviendra-t-il plus Aguerdi que jamais ?

