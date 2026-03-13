S’abonner au mag
Thorgan Hazard pose ses conditions pour un retour en sélection belge

CT
Thorgan Hazard pose ses conditions pour un retour en sélection belge

Le terrain ou rien. Quelques jours après les déclarations de son grand frère Eden sur une possible convocation avec la Belgique, Thorgan Hazard a ouvert la porte à un retour en sélection, à condition d’avoir du temps de jeu« Je suis ouvert à venir. Je ne refuserai jamais une sélection, mais on verra comment ça se passe », a annoncé l’attaquant d’Anderlecht à la RTBF.

« Si c’est pour faire le nombre… »

L’homme aux 49 capes en équipe nationale belge a insisté sur le fait qu’un retour dépendra de son statut dans le groupe. « Il faut aussi savoir pourquoi je suis appelé, parce qu’à 33 ans bientôt, si c’est pour “faire le nombre”, je préfère rester à la maison tout simplement », avertit Hazard. 

Étincelant avec les Mauves cette saison (13 buts et 10 passes décisives), Thorgan Hazard n’a plus été convoqué pour défendre les couleurs des Diables rouges depuis la Coupe du monde 2022.

Tout est entre les mains de Rudi Garcia désormais.

La Belgique et Anderlecht en deuil

CT

