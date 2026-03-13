Vahid Halilhodžić se moque des statistiques de Matthis Abline

La Jonelière transformée en base militaire. Présenté à la presse ce vendredi après-midi, le nouvel entraîneur du FC Nantes Vahid Halilhodžić a raconté les coulisses de son arrivée sur les bords de l’Erdre. Le goleador yougoslave a notamment eu une discussion entre attaquants avec Matthis Abline. Visiblement pas au courant des statistiques de ses nouveaux joueurs, coach Vahid a demandé à Abline combien de buts il avait marqués depuis le début de saison.

« 4 ? C’est le nombre de buts que je mettais en un match »

Le pauvre attaquant nantais lui a répondu « quatre ». Moment choisi par l’ancien buteur des Canaris pour enfoncer un peu plus son nouveau disciple, déjà en panne de confiance depuis belle lurette. « Je lui ai répondu que quatre, c’était le nombre de buts que je mettais en un match. » Entre deux séances musclées, qu’il a d’ailleurs doublées depuis son arrivée, Vahid Halilhodžić a avoué « avoir eu des mots forts avec certains gars ». Avant de retourner au charbon, le troisième entraîneur de Nantes cette saison a terminé son monologue sur : « Les paroles ne suffisent pas, maintenant, il faut des actes. »

Réponse contre Strasbourg le 22 mars.

Vahid Halilhodžić est officiellement de retour sur le banc du FC Nantes