S’abonner au mag
  • France
  • FC Nantes

Vahid Halilhodžić se moque des statistiques de Matthis Abline

MBC
11 Réactions
Vahid Halilhodžić se moque des statistiques de Matthis Abline

La Jonelière transformée en base militaire. Présenté à la presse ce vendredi après-midi, le nouvel entraîneur du FC Nantes Vahid Halilhodžić a raconté les coulisses de son arrivée sur les bords de l’Erdre. Le goleador yougoslave a notamment eu une discussion entre attaquants avec Matthis Abline. Visiblement pas au courant des statistiques de ses nouveaux joueurs, coach Vahid a demandé à Abline combien de buts il avait marqués depuis le début de saison.

«  4 ? C’est le nombre de buts que je mettais en un match »

Le pauvre attaquant nantais lui a répondu « quatre ». Moment choisi par l’ancien buteur des Canaris pour enfoncer un peu plus son nouveau disciple, déjà en panne de confiance depuis belle lurette. « Je lui ai répondu que quatre, c’était le nombre de buts que je mettais en un match. » Entre deux séances musclées, qu’il a d’ailleurs doublées depuis son arrivée, Vahid Halilhodžić a avoué « avoir eu des mots forts avec certains gars ». Avant de retourner au charbon, le troisième entraîneur de Nantes cette saison a terminé son monologue sur : « Les paroles ne suffisent pas, maintenant, il faut des actes. »

Réponse contre Strasbourg le 22 mars.

Vahid Halilhodžić est officiellement de retour sur le banc du FC Nantes

MBC

À lire aussi
Les grands récits de Society: Tout le monde en parlait
  •  
Les grands récits de Society: Tout le monde en parlait

Les grands récits de Society: Tout le monde en parlait

Légende de la télévision, Thierry Ardisson s'en est allé à 76 ans, ce lundi 14 juillet. Il laisse derrière lui plusieurs émissions cultes, dont Tout le monde en parle, qui aura marqué toute une génération.

Les grands récits de Society: Tout le monde en parlait
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

Qui sont les plus pathétiques en Coupe d'Europe ?

Les clubs anglais
Les clubs italiens
Fin Dans 3h
67
64

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.