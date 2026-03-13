S’abonner au mag
L’entraîneur de l’équipe féminine du Luxembourg licencié pour envoi de « messages inappropriés »

CMF
1 Réaction
Entraîneur de l’équipe féminine du Luxembourg depuis 2020, après des passages comme assistant chez les jeunes de la sélection masculine, Daniel Santos a été démis de ses fonctions « à la suite de faits graves », fait savoir la Fédération luxembourgeoise de (FLF) dans un communiqué publié ce jeudi.

En cause, plusieurs signalements effectués à l’encontre de l’entraîneur de 44 ans faisant état de « messages inappropriés » adressés à certaines joueuses de l’équipe. « Ces comportements, intervenant dans le cadre d’une relation d’autorité et de responsabilité, sont contraires aux valeurs éthiques et au cadre de respect exigé par la FLF », écrit la Fédération.

Une « perte manifeste de confiance exprimée par les joueuses »

« Dès que ces éléments ont été portés à notre connaissance, nous avons agi sans délai afin de protéger les joueuses concernées et de préserver l’intégrité de l’environnement sportif. Les témoignages recueillis et la perte manifeste de confiance exprimée par les joueuses ont rendu toute collaboration impossible », poursuit la FLF.

Une affaire malheureusement loin d’être isolée : fin février au Portugal, un coach a été reconnu coupable de harcèlement sexuel et moral envers ses joueuses après avoir envoyé des messages contenant des allusions perverses.

Impériale, l’Allemagne file au Mondial

CMF

