Trois buts à remonter ? Liam Rosenior n'a même pas peur !

Humilier le PSG, ça se prévoit à l’avance. Liam Rosenior affirme qu’après la claque reçue à Paris en huitième de finale aller (5-2), il ne serait tout de même pas saugrenu de rêver de quarts de finale. L’ex-coach de Strasbourg est apparu plutôt confiant à l’idée d’en coller trois aux hommes de Luis Enrique mardi prochain à Stamford Bridge.

« J’ai vu des équipes revenir d’un retard de trois buts de nombreuses fois en Ligue des champions, s’explique-t-il. Nous avons toujours une bonne chance si nous marquons le premier but la semaine prochaine, après ce match important demain (contre Newcastle ce samedi en Premier League). »

Au secours de son gardien

Mais pour parvenir à cet exploit, Chelsea devra compter sur un géant ganté serein et un collectif soudé. Rosenior y travaille dur comme fer, se voulant rassurant à propos de l’erreur de Filip Jörgensen et sur l’accrochage de ce dernier avec Enzo Fernández.

« Sa performance contre Paris était très bonne pendant 75 minutes, mais après il a fait une erreur, raconte le bonhomme à lunettes. Rob Sanchez est l’un des meilleurs gardiens de Premier League mais je dois prendre des décisions à chaque match. Quant à la réaction d’Enzo Fernández après son erreur, j’ai revu la séquence. C’est un joueur passionné qui veut gagner. Roy Keane faisait ça probablement 20 fois par match. […] Enzo adore Filip, mais à ce moment il était frustré. Ça ne va pas plus loin que ça. »

Son Bisounours préféré, c’est le bleu.

Une procédure disciplinaire ouverte contre Pedro Neto