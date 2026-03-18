Une nouvelle rassurante pour Chelsea après la claque contre le PSG

Du chewing-gum à la place des tendons. Les bonnes nouvelles ne fusent pas du côté de Chelsea après l’élimination humiliante face au PSG, mais celles de Trevoh Chalobah peuvent redonner le sourire aux Blues. Sorti sur blessure à la 86e minute après un contact avec Achraf Hakimi, le défenseur avait quitté Stamford Bridge sur civière.

Plus de peur que de mal

Sur ses réseaux sociaux, l’international anglais a publié une photo frissonnante de sa cheville au moment de l’impact avec le Marocain. Après les premiers examens médicaux, le défenseur annonce que sa cheville a évité le pire : « Dieu, tout ce que je peux dire, c’est merci. Ma cheville devrait être cassée », écrit-il dans sa story Instagram.

Cette nouvelle blessure ne facilite pas les affaires de Liam Rosenior. Déjà privé de Reece James pour un problème aux ischio-jambiers, l’ancien technicien de Strasbourg devra recomposer sa défense pour les gros chocs à venir en championnat.

À moins qu’il ne se mette à piocher dans la réserve de Strasbourg.