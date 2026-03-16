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Un absent de taille à Chelsea contre le PSG

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Un absent de taille à Chelsea contre le PSG

Cap ou pas capi. À quelques heures de recevoir le Paris Saint-Germain à Stamford Bridge, les Blues devront faire sans leur capitaine. Reece James, qui a prolongé son aventure avec Chelsea jusqu’en 2032, souffrirait d’une blessure aux ischio-jambiers et serait absent pour plusieurs semaines, selon The Athletic.

Une blessure trop récurrente

À 26 ans, celui qui a grandi dans le centre de formation des Blues en est à sa DIXIÈME blessure aux ischio-jambiers depuis 2020. Si le nombre exact de jours d’indisponibilité n’a pas été communiqué, l’international anglais manquera probablement les prochains matchs amicaux des Three Lions contre l’Uruguay et le Japon. Après la défaite 5-2 au match aller, et pour éviter une nouvelle gifle, Liam Rosenior devra recomposer son milieu de terrain.

Peut-être l’occasion pour Roméo Lavia de prendre sa chance.

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AR

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