Kvaratskhelia dans un cercle très fermé en Ligue des champions

Kvara parmi les plus grands. Auteur d’une nouvelle prestation ébouriffante lors de la demi-finale aller démentielle entre le PSG et le Bayern Munich (5-4), Khvicha Kvaratskhelia a intégré un cercle très fermé.

Comme son grand pote Dembélé

Déjà déterminant lors des doubles confrontations face à Chelsea (trois buts) et Liverpool (un but et une passe décisive), le Géorgien a remis ça contre l’ogre munichois en s’offrant un nouveau doublé pour porter son total à 10 buts en 14 matchs de Ligue des champions cette saison. Selon Opta, l’ancien Napolitain est devenu seulement le quatrième joueur de l’histoire à être impliqué au minimum sur un but lors de six matchs consécutifs (ou plus) en phase à élimination directe de la C1 depuis que les 8es de finale ont été instaurés en 2003-2004.

6 - Joueurs impliqués dans au moins un but lors de 6+ matches consécutifs à élimination directe de Ligue des Champions depuis l'instauration des 8es de finale (2003/04) : Kaká en 2006/07 Edin Dzeko en 2017/18 Ousmane Dembélé en 2024/25 🆕Khvicha Kvaratskhelia en 2025/26 Elite. pic.twitter.com/6L2gK1UnkL — OptaJean (@OptaJean) April 29, 2026

Avant lui, son grand pote Ousmane Dembélé avait déjà réalisé pareille performance lors de l’épopée de la saison dernière en ayant été décisif six matchs de suite en phase à élimination directe face à Liverpool (un but au retour), Aston Villa (deux passes décisives à l’aller et au retour), Arsenal (un but à l’aller et une passe décisive au retour) puis l’Inter en finale (deux passes décisives).

Kaká et Džeko complètent le carré magique.

Non, l’arbitre d’Angers - PSG n’a pas fait d’erreur