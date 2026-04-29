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Kvaratskhelia dans un cercle très fermé en Ligue des champions

VM
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Kvaratskhelia dans un cercle très fermé en Ligue des champions

Kvara parmi les plus grands. Auteur d’une nouvelle prestation ébouriffante lors de la demi-finale aller démentielle entre le PSG et le Bayern Munich (5-4), Khvicha Kvaratskhelia a intégré un cercle très fermé.

Comme son grand pote Dembélé

Déjà déterminant lors des doubles confrontations face à Chelsea (trois buts) et Liverpool (un but et une passe décisive), le Géorgien a remis ça contre l’ogre munichois en s’offrant un nouveau doublé pour porter son total à 10 buts en 14 matchs de Ligue des champions cette saison. Selon Opta, l’ancien Napolitain est devenu seulement le quatrième joueur de l’histoire à être impliqué au minimum sur un but lors de six matchs consécutifs (ou plus) en phase à élimination directe de la C1 depuis que les 8es de finale ont été instaurés en 2003-2004.

Avant lui, son grand pote Ousmane Dembélé avait déjà réalisé pareille performance lors de l’épopée de la saison dernière en ayant été décisif six matchs de suite en phase à élimination directe face à Liverpool (un but au retour), Aston Villa (deux passes décisives à l’aller et au retour), Arsenal (un but à l’aller et une passe décisive au retour) puis l’Inter en finale (deux passes décisives).

Kaká et Džeko complètent le carré magique.

Non, l’arbitre d’Angers - PSG n’a pas fait d’erreur

VM

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