De 0-22 à 3-0, la remontada la plus folle de l’histoire

Rien ne sert de courir, il faut partir à point. La fable de La Fontaine s’applique parfaitement aux joueuses de l’équipe U17 des Îles Mariannes du Nord. Le 13 octobre, elles étaient balayées 0-22 par l’Australie dans les qualifications pour la Coupe d’Asie. Ce qui veut dire, pour se faire une idée encore plus claire, qu’elles avaient encaissé un but toutes les quatre minutes en moyenne. Et pourtant, ce sont bien elles qui ont remporté ce match.

La Confédération asiatique de football (AFC) est intervenue puisqu’une Australienne a joué alors qu’elle était inéligible. Une violation claire du règlement, qui a poussé l’AFC à prendre une décision forte, conformément à son code disciplinaire : acter la victoire 3-0 des Îles Mariannes du Nord sur tapis vert.

Heureusement pour l’Australie, sa victoire 11-0 contre Singapour lui suffit quand même pour garder la première place du groupe, et donc sa qualification pour le tournoi, qui aura lieu en mai. La Fédération australienne devra par ailleurs s’acquitter d’une amende de 1 000 dollars.

AFC has announced this result has been overturned and awarded as a 3-0 win to Northern Mariana Islands after Australia was found to have fielded an ineligible player. https://t.co/4hRC8boM81 pic.twitter.com/MJxBKsBwyu — Paul Williams (@PaulWilliams_85) April 29, 2026

Six mois pour prendre une décision : la CAF a trouvé son maître.

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