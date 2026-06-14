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Le Maroc proche de mettre fin à une série vieille de 92 ans

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Le Maroc proche de mettre fin à une série vieille de 92 ans

Le Maroc devait bien laisser au moins un record aux autres équipes. Vaincus seulement deux fois sur leurs 52 derniers matchs, les Lions de l’Atlas auraient pu glaner une victoire historique contre le Brésil à bien des égards. En plus de prendre un succès de gala contre l’équipe aux cinq Coupes du monde, le but de Saibari aurait pu mettre fin à une série historique du côté de l’Amérique du Sud.

Ne jamais dire jamais ?

Présent à toutes les éditions, la Selecao eut le temps de mettre en place une série datant de 92 ans. En quelques mots : depuis la Coupe du monde 1938, le Brésil n’a jamais perdu son premier match. Un record ayant commencé à la Meinau, avec un match dingue contre la Pologne (6-5), ou le triplé d’Ernest Wilmoski était insuffisant face au triplé de Leonidas. Depuis, certains matchs restèrent dans la mémoire, comme celui de 2002 où les Auriverdes avaient été bousculés par la Turquie de Hasan Sas. Ou encore la Corée du Nord en 2010, et le fameux but de Maicon…

Allez, en 2030 ça perd contre les Pays-Bas et on n’en parle plus.

Eh non, Ayoub Bouaddi ne sera pas l’homme du match de Brésil-Maroc

MP

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