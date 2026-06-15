La FIFA se met enfin à l’espagnol

¿Cuál es la fecha de hoy? Cela ne vous a peut-être pas échappé, mais depuis le coup d’envoi du Mondial 2026, les joueurs ne sont pas autorisés à répondre aux journalistes en espagnol et doivent s’exprimer seulement en anglais et dans la langue des pays concernés par le match (exemple : le portugais et l’arabe autour du match Brésil-Maroc, NDLR).

Ainsi, malgré leur maîtrise de la langue de Rosalia, Vinicius et Achraf Hakimi n’ont pas pu utiliser l’espagnol pour s’exprimer à l’issue du choc entre le Brésil et le Maroc (1-1), tout comme Frenkie de Jong après le nul concédé par les Pays-Bas face au Japon (2-2).

¡La razón por la que no se puede hablar español! 👀 FIFA tiene una postura muy clara respecto a los idiomas que se deben utilizar en las conferencias de prensa de la Copa del Mundo y aquí te la explicamos.#TNTSports2026 pic.twitter.com/etdL36x1Fu — TNT Sports México (@tntsportsmex) June 14, 2026

La FIFA rétropédale

Face aux quelques indignations suscitées par ces consignes, Marca explique que la FIFA aurait reculé et serait déjà revenue sur sa position. « L’objectif est que l’espagnol soit toujours présent dans toutes les conférences de presse. Parce que le Mexique est hôte et qu’il parle espagnol », pouvait-on lire sur le site du média sportif espagnol.

Et le français via le Canada, c’est du poulet ?

Le Japon colle aux basques des Pays-Bas