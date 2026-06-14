Un Maroc historique face au Brésil

Une première depuis 20 ans. Non contents d’avoir montré à la planète football qu’ils comptaient bien défendre leur statut de demi-finalistes en titre avec brio, les Marocains ont sorti une performance historique face au Brésil.

S’ils n’ont pas pu repartir avec trois points et devront bien négocier les rencontres face à l’Écosse et Haïti, les joueurs de Mohamed Ouahbi ont mis à mal les Auriverdes comme rarement en Coupe du monde. Annonciateur de quelque chose de grand ?

2006 - Le Maroc a tiré 14 fois contre le Brésil, pour 12 tirs subis. Il s'agit de la première équipe à tenter plus de tirs que le Brésil lors d'un match de Coupe du monde depuis la France en quarts de finale en 2006, mettant fin à une série de 22 matchs où la Seleçao a compté… pic.twitter.com/E4UkKH8awL — OptaJean (@OptaJean) June 14, 2026

En tout cas, avec 14 tirs tentés contre seulement 12 concédés, les Lions de l’Atlas ont fait subir aux Brésiliens un déficit plus connu depuis 2006. La dernière fois que les quintuples champions du monde avaient tiré moins de fois que leurs adversaires dans la compétition ? Un certain France-Brésil, il y a 20 ans donc.

Ça vous dit quelque chose ? Voilà donc une série de 22 matchs qui s’arrête net pour les hommes d’Ancelotti. Clin d’œil de l’histoire, Zizou était en tribunes pour la rencontre.

Après réflexion, c’est vrai que Bouaddi ressemblait beaucoup à Zidane dans le New Jersey.

Le Maroc proche de mettre fin à une série vieille de 92 ans